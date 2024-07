Ducarme appelle le gouvernement et les formateurs à se saisir du dossier

La commission a procédé mercredi à une longue séance d'audition des ministres démissionnaires de l'Emploi et des Finances, des syndicats et des représentants d'Agoria.

Mercredi, la direction du constructeur automobile a brillé par son absence, bien qu'elle ait été invitée à s'expliquer devant le parlement. "J'en appelle à la direction d'Audi afin qu'elle assume ses responsabilités et vienne expliquer au parlement sa décision. C'est élémentaire", a-t-il ajouté. "Sur un drame social qui touche des travailleurs dans les trois Régions, la mobilisation devrait être plus large et tournée avec force vers la maison-mère allemande et l'Europe".