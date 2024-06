Entre satisfaction du devoir accompli et déception: les Belges votent pour ce triple scrutin décisif

Plus de 8 millions de Belges sont appelés ce dimanche à choisir qui les représentera au Parlement européen, à la Chambre et au niveau régional et/ou communautaire durant les 5 prochaines années. Les 11.026 bureaux de vote du Royaume ont ouvert leurs portes à 8h.

Il y autant de bureaux de vote que de situations et d'expériences, des expériences au final très personnelles pour cet exercice citoyen par excellence que sont les élections fédérales, régionales et communautaires et européennes.

"Ça se passe super bien", a témoigné tôt ce matin un couple de Jodoigne qui a rempli son devoir et celui d’un voisin, car il était aussi muni d’une procuration. « On se demande ce qui va se passer, on espère que les gens seront assez intelligents que pour voter convenablement. Quand on voit en Italie ou aux Pays-Bas, ça fait peur », a toutefois ajouté une dame.