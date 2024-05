Fusion de zones, intelligence artificielle et diminution des tâches: voici le plan de réforme de la police du ministre de la Justice

Le ministre de la Justice, Paul Van Tigchelt, a élaboré un plan détaillant les contours d'une réforme de la police. Voici les trois principaux points de celui-ci

Fusion de zones

Actuellement, il y a 182 zones de police. Le ministre souhaite procéder à de nombreuses fusions afin d'arriver à une quinzaine de zones wallonnes, une quinzaine de zones flamandes et une seule zone bruxelloise. L'objectif sera de réaliser des économies d'échelle et de faire en sorte qu'un maximum de 75 % du financement pourra être consacré aux frais de personnel. Les 25 % restants devront être investi dans le fonctionnement, le soutien technique et l'innovation numérique.