"Je me présente aux élections européennes pour siéger": plébiscitée pour le poste de Première ministre, Sophie Wilmès tempère les attentes

Depuis la crise Covid, Sophie Wilmès, alors Première ministre par interim, jouit d'une belle cote de popularité auprès des Wallons et des Bruxellois. "Il n'y a pas vraiment de recette, je vois bien qu'il y a des analyses qui sont faites, moi je n'analyse pas, je vis les choses telles qu'elles sont. Quand on est dans une crise comme celle-là, on fait de son mieux, et surtout, on va chercher profondément qui on est. Les moments les plus durs dans la vie, on ne peut pas tricher. Donc je suis venue avec ma personnalité, et si ça a convenu, tant mieux", a déclaré la libérale.

Dans le dernier grand baromètre RTL info - IPSOS - Le Soir, 61% des Wallons et 67% des Bruxellois pensent d'ailleurs que Sophie Wilmès ferait une bonne Première ministre, elle qui a acquis une certaine popularité depuis sa gestion de la crise Covid en Belgique. "Ce qui est très clair, c'est que si je me présente sur les listes européennes, c'est pour siéger au parlement européen. J'ai lu des analyses qui tentaient de démontrer que c'était une stratégie pour me rendre incontournable, ça ne peut pas être plus loin de la vérité. Je pense que c'est plutôt agréable que certains expriment ce choix, mais je sais aussi que quand on est en haut ou en bas des sondages, ça ne nous définit pas vraiment", tempère Sophie Wilmès.