"Je ne pense pas que ce soit trop": Yves Coppieters devient ministre wallon de 9 compétences

Après la Déclaration de politique régionale vendredi dernier, c'est le casting ministériel qui a été présenté dimanche. Parmi les nouveaux, Yves Coppieters (Les Engagés), qui hérite de neuf compétences à la Région wallonne : la Santé, l'Environnement, l'Action sociale, l'Économie sociale, le Handicap, la Lutte contre la pauvreté, l'Égalité des chances, le Droits des femmes et les Familles. Invité de ce RTL info 19 h, l'ancien expert Covid se défend : "Je ne pense pas que c'est trop. Oui, ce sont beaucoup de compétences, d'accord. Mais il y a une certaine cohésion. D'abord la santé, puisque c'était ça ma priorité. Mais en gérant également l'environnement, il y a du lien qui va pouvoir être créé".

Au moment de la crise sanitaire, Yves Coppieters n'avait pourtant pas été tendre envers ses collègues. Celui-ci pointait souvent le manque de vision à long terme et que les autorités avaient "une guerre de retard". "Mon combat depuis 30 ans, c'est vraiment d'amener une vision scientifique. D'amener des stratégies les plus efficaces possibles, et les traduire dans des politiques publiques. Ça, c'est mon ambition. Ce que j'ai reproché d'une crise de la Covid-19, c'est l'absence d'une vision à moyen, voire à long terme, qui était quasi impossible".