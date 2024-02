"La législature écoulée n'a pas été facile pour eux": Jean-Marc Nollet , coprésident d'Ecolo, sera face aux Puncheurs ce soir

Sur la fiscalité, tout le monde promet monts et merveilles : Ecolo a dégainé une proposition de 300 euros de sursalaire pour les travailleurs les moins bien lotis. On est donc très curieux de savoir comment Jean-Marc Nollet va financer tout cela. Mais question, aussi, comment sortir de l’ornière à Bruxelles, où les fusillades et règlements de compte liés à la drogue s’enchaînent. Quelle solution les Écologistes proposent-ils ? Ce sera assurément l’un des thèmes sur lequel Christophe Deborsu et Martin Buxant reviendront ce mercredi soir.

Plus connu que sa coprésidente

Et comme à chaque fois, voici un chiffre en avant-première du sondage Ipsos/Les Puncheurs, réalisé en ligne du 8 au 15 janvier 2024 auprès de 1000 répondants en Wallonie et à Bruxelles. La marge d'erreur maximale est de +-3,1%. Un chiffre, un seul, qui explique pourquoi c’est Jean-Marc Nollet qui se présente devant nous ce soir et pas sa collègue coprésidente Rajae Maouane. Il est beaucoup plus connu qu’elle, puisque Jean-Marc Nollet est le 3e président de parti francophone le plus connu, alors que la coprésidente Ecolo est dernière. Pour 38 % des personnes qui le connaissent, Jean-Marc Nollet est prêt à prendre des mesures impopulaires si cela s’avère nécessaire.

Et des mesures impopulaires, il faudra en prendre la législature prochaine. En vérité, les caisses de l’Etat belge sont vides. Il faudra donc poser des choix.

Jean-Marc Nollet, c’est à vous de mettre les gants.

Si vous avez manqué un round : l’intégralité des puncheurs est à retrouver sur RTLPlay et RTL Info.