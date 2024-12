L’amour impossible entre le N-VA et le PS et un nouveau ministre des Affaires étrangères: voici le résumé de l'actualité politique de la semaine

Au programme de ce 17ème carnet de campagne: l’équation impossible PS-N-VA, les progrès de la négociation fédérale et l'arrivée d'un nouveau ministre des Affaires étrangères.

Le PS ne veut donc pas de la N-VA, tandis que le MR commence à perdre patience et aussi avoir l’air de celui qui ne parvient pas à gérer une crise, selon l'analyse du journaliste Mathieu Col. Est-ce ce que cherche à démontrer les socialistes?

Les négociations en région bruxelloise se sont débloquées, puis rebloquées cette semaine. Il y a finalement eu un accord entre Groen, La N-va, Vooruit et l’OpenVLD. Exit le Cd&V. Du côté des francophones, le PS se cabre, notamment face à la volonté de la N-VA de fusionner les 19 communes bruxelloises. "A un moment donné, les provocations sont tellement énormes, c'était attendu que l'on soit extrêment contre ça", a affirmé Philippe Close, le bourgmestre de Bruxelles. "Je pense qu'il ne manque rien dans la liste dans tout ce qu'on ne veut pas. Ce sont des gens qui ne veulent pas gouverner avec nous."

Les cinq partis de l’Arizona discutent 7 jours sur 7 dans une pièce de la présidence de la Chambre à Bruxelles. Ils sont entrés dans le gros du sujet. Le budget et la note socio-économique. Là aussi, quelqu'un a manqué à l'appel: il s'agit de Conner Rousseau, chef de Vooruit, alors que les quatre autres président étaient bel et bien présents.

David Leisterh, président du MR Bruxelle, semble penser la même chose que le PS. "La N-VA doit comprendre que Bruxelles est une région qui a une belle autonomie, qui a une belle marge de progression et elle doit être respectée", expliquait-il fin octobre, au micro de Bel RTL. "Je sais qu'il y a des tentatives historiques de leur part de mettre à mal certains pans de Bruxelles. Mais vous pouvez compter sur le MR et sur les francophones pour la défendre."

La ministre des Affaires étrangères devient commissaire européenne

La nouvelle commissaire européenne belge, commissaire à l'égalité et à la gestion et à la préparation de crise, Hadja Lahbib, a pris ses fonctions. Elle les a d'ailleurs défendues sur l'antenne de Bel RTL. "Si vous pensez que la gestion de la préparation, de la prévention des pandémies, des guerres, des attaques terroristes, des attaques hybrides, c'est faible, je ne comprends pas ce qu'il y a de plus important", a-t-elle affirmé.

C’est Bernard Quintin, peu connu du grand public mais diplomate expérimenté, qui assurera la fonction de ministre des Affaires étrangères à la place de Hadja Lahbib. Il prêtera serment ce lundi chez le Roi.