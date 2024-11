Le retour de Vooruit, Georges-Louis Bouchez contre le PTB et des avancées: voici le résumé de l'actualité politique de la semaine

L’Arizona semble enfin sur les rails du succès. A Bruxelles aussi, les choses semblent se débloquer en vue de la formation d’un gouvernement. Et puis, les majorités formées avec le PS et le PTB mettent Georges-Louis Bouchez dans une colère bleue.

Carnet de campagne, la négo, épisode 15.

La libération de Conner Rousseau

On pensait que c’était mort, ou presque. Bart De Wever a reçu de la part du Roi un dernier sursis en début de semaine pour tenter d’arranger les chose... jusqu'à ce jeudi, comble de la dramatisation. Une réunion de la dernière chance et des course poursuites ont eu lieu dans les couloirs du Parlement avec un formateur apparemment agacé. "Ne me forcez pas de me mettre en courant parce que ce sont des images très gênantes", a-t-il demandé, en faisant référence à 2007 et à son ancien collègue de cartel, Yves Leterme.

Quelques heures plus tard, et une nuit presque blanche, la libération grâce à Conner Rousseau. "Si ces ouvertures deviennent réelles, si on peut faire contribuer davantage les épaules les plus larges, répartir les charges équitablement et si nous protégeons aussi les nombreux pensionnés, alors, oui, nous ferons partie de ce que vous nommez le gouvernement De Wever 1er", a annoncé le président de Vooruit.