"Pourquoi pas?", "pas plus intelligent qu'un autre": que pensez-vous des nouveaux ministres?

En effet, une des particularités est l'âge du ministre-président Dolimont, seulement 35 ans, alors bonne ou mauvaise chose?

"Il est entre le fait d'être un petit peu plus âgé, d'avoir un point de vue un peu plus âgé du coup, et entre la jeunesse donc un peu plus moderne, je pense que ça peut être intéressant. Pourquoi pas ?", dit une jeune femme. "De toute façon, je pense que s'il a été mis là, c'est que quelque part il a des compétences qui sont là, et non, pourquoi pas, oui, ça me plaît bien."

Plutôt à gauche, Brigitte et Marie, elles, ne sont pas vraiment convaincues. "C'est trop jeune, il n'est pas plus intelligent qu'un autre", affirme les deux dames.