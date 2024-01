S'il devient Premier ministre, quelle coalition pour Paul Magnette ? "J'ai toujours voulu faire les gouvernements les plus progressistes possibles"

Et si, à l'issue des élections, Paul Magnette devenait notre nouveau Premier ministre, avec qui formerait-il une coalition ? Pour le président du PS, une tendance se dessine déjà.

"Je n'ai jamais caché que j'ai toujours voulu faire les gouvernements les plus progressistes possibles. (…) Quand j'entends le président du MR dire qu'il veut faire un gouvernement avec la NVA, je ne suis évidemment pas d'accord et je pense que ce serait catastrophique. (…) Que le MR, de droite, veuille faire un gouvernement de droite avec les nationalistes flamands, c'est logique. Donc c'est logique que moi, qui suis de gauche, je veuille faire une coalition la plus progressiste possible".