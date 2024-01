"Surtout ne dites pas débat": voici ce qui vous attend avec le premier grand rendez-vous électoral de ce soir

Il ne reste plus que 5 mois avant les élections. À cette occasion, Martin Buxant et Christophe Deborsu confronteront les six présidents de parti sur les sujets qui semblent les plus importants aux yeux des Belges: le pouvoir d’achat, les soins de santé, la lutte contre la criminalité, la protection de l’environnement et l’enseignement. "On va essayer de faire les choses autrement et c'est pour ça que ça ne s'appelle pas un débat des présidents", lance d'emblée Martin Buxant.

Il s'explique: "Les politiques qui se crient les uns sur les autres et ne s’écoutent pas, on l’a déjà fait et franchement, tout le monde en sort perdant, on n'est pas mieux éclairé sur les positions des uns et des autres." L'idée cette fois est de faire comprendre aux téléspectateurs ce que les six partis francophones proposent. "Ils auront à chaque fois une minute pour vous convaincre. Ils proposent, ils sont concrets. Et ensuite, ils auront chacun un droit de rebond pour éventuellement revenir sur des propos d'un de leur collègue", explique le présentateur.