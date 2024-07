Vers une formation de la coalition "Arizona" ? Le CD&V refuse de signer pour l'instant pour une raison bien précise

Le CD&V ne peut pas signer pour de très lourdes économies dans le secteur des soins de santé. Le président des chrétiens-démocrates flamands l'a clairement rappelé vendredi à son arrivée au siège de la N-VA, où les cinq partis pressentis pour former une coalition "Arizona" au fédéral se réunissent à propos des pensions et de la santé.

Le préformateur Bart De Wever a mené diverses consultations cette semaine avec les potentiels partenaires que sont la N-VA, le CD&V, Vooruit, le MR et Les Engagés. Après avoir évoqué la situation budgétaire, la défense et l'énergie (nucléaire), place vendredi aux pensions et à la santé. Mais sur ce dernier point, les divergences sont importantes entre les partis.

D'un côté, la N-VA et le MR entendent limiter strictement la norme de croissance de ces soins de santé. De l'autre, le CD&V, Vooruit et Les Engagés ont déjà indiqué qu'ils ne l'accepteraient pas. "Le budget est important, mais nous ne pouvons pas lâcher les gens", a prévenu Sammy Mahdi, qui a aussi insisté sur la nécessité de procéder à une réforme fiscale.