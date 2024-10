"22,7% des électeurs wallons se sont mis hors-jeu": le politologue Pierre Verjans analyse le taux de participation aux élections communales

Voici les résultats pour les provinces wallonnes: "Si on fait un groupe avec les gens qui n'ont pas été voter, les gens qui ont voté blanc et les gens qui ont voté nul, on arrive à 22,7% des électeurs inscrits. Ils ont opté pour le comportement qu'on peut appeler 'hors-jeu'. Ils ne veulent pas choisir directement un parti ou un candidat", indique Pierre Verjans. "C'est le chiffre le plus élevé depuis 1919. C'est un chiffre très élevé dans les provinces wallonnes. C'est effectivement très interpellant."

Ce taux est en baisse constante ? "Le taux de participation est en baisse constante. Durant les dernières années, ce n'était pas tout à fait régulier. On a eu une augmentation des gens qui n'allaient pas voter", ajoute le politologue. "En 2012, on se souvient que la ministre de l'Intérieur avait rappelé qu'il n'y avait pas de poursuite organisée systématiquement contre les gens qui n'allaient pas voter. En 2018, aux provinciales, le taux de non-participation était plus élevé que pour les législatives et les régionales de 2019. Et puis, cela raugmente maintenant."

À lire aussi Résultats des élections: qui est en tête dans votre commune?

Du côté de la Flandre, le taux de participation est de 63%. Pour la première fois, le vote n'était pas obligatoire. Est-ce que ce taux faible était attendu ? "On ne s'attendait pas à des chiffres aussi importants. On avait plutôt l'impression qu'il y aurait un peu plus de gens qui allaient aller voter. Mais si on regarde les pays voisins, où le vote est facultatif depuis très longtemps, on pouvait s'attendre à observer la même chose chez nous."