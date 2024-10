Bart De Wever sera-t-il Premier ministre ou bourgmestre? "Mon coeur me dit..."

Bart De Wever semblait plutôt calme, alors que les spots lumineux et la musique dominaient dans son QG d'Anvers. Il ne craignait pas l'arrivée des communistes dans sa commune : "On avait les extrémistes devant la porte. Peur, c'est un grand mot, mais ça ne rassure pas", lance-t-il.

Continuera-t-il a défendre Anvers en tant que bourgmestre ? Rien n'est moins sûr. "Mon cœur me dit que je vais rester bourgmestre, mais mon cerveaux me dit que quand on peut former un gouvernement qui peut vraiment mener une politique migratoire beaucoup plus stricte et qui peut mettre les comptes en ordre dans ce pays, qu'il faut faire ça."