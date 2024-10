"Une campagne marquée par les fake-news": Nicolas Martin profite de sa victoire et tacle Georges-Louis Bouchez

Il a continué: "Je pense que les Montois ne voulaient pas placer à la tête de leur ville quelqu'un qui l'a dénigrée pendant toute cette campagne (…) on a vu la force financière que déployait M.Bouchez. On avait devant nous un rouleau compresseur qui avait fait de Mons son objectif premier. Ce soir, cette ambition a échoué."

Le bourgmestre montois a annoncé qu'il ouvrirait sa majorité à d'autres partenaires politiques, sans préciser lesquels: "J'ai travaillé ces six dernières années avec Ecolo. Je pense que malheureusement, le reflux général du parti à l'échelle de la Wallonie et de Bruxelles a affecté un bilan et un travail qui était tout à fait satisfaisant ici à Mons et de qualité. Alors on va voir dans les prochains jours avec qui on pourrait travailler."