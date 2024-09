"Je ne trébuche pas dans les escaliers": le plus vieux bourgmestre de Belgique refuse la comparaison avec Joe Biden

Partager:

Le deuxième débat "Dans ma commune" mettait le focus sur Marche-en-Famenne et opposait le plus vieux bourgmestre de Belgique, André Bouchat (Les Engagés), 85 ans, à Hugues Glatigny (MR), le frère de Valérie. Les deux hommes ont échangé sur la prison, la sécurité et ont également présenté leurs projets en vue des élections à venir.

À 85 ans, André Bouchat est bourgmestre de Marche-en-Famenne depuis 38 années. La comparaison avec Joe Biden, de trois ans son cadet, est naturelle, mais le plus vieux bourgmestre de Belgique ne veut pas en entendre parler. "Je ne me trompe pas dans mes discours, je ne trébuche pas dans les escaliers et je serais très honoré de diriger les États-Unis. Je pense que j'ai des idées d'avant-garde, je ne regarde jamais dans le rétroviseur, je montre que j'ai la niaque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me tourner vers l'avenir", martèle-t-il avec ferveur quand il est interrogé sur son âge avancé. Face à Hugues Glatigny, son opposant du jour qui mènera la liste MR, le mayeur a défendu son bilan en termes d'emploi. "Nous sommes la seconde ville avec le meilleur taux d'emploi. Moins de 18 000 habitants, nous avons 12 800 salariés, et 1400 indépendants". À lire aussi "On parle de bois du viol": le sentiment d'insécurité à Ottignies-Louvain-la-Neuve augmente-t-il?

"Avec les années qui passent, on constate quand même une forme d'érosion du bien-vivre marchois. Il est très clair que pendant de très nombreuses années, la ville s'est développée, mais depuis quelques années on constate de nouveaux phénomènes qui arrivent sur Marche. On parle de sécurité, de trafic de drogues, de rodéo urbain, encore cette nuit à une heure du matin, 5 maisons cambriolées, dont une pharmacie, ma pharmacie, donc je suis très attristé pour les gens qui ont subi cela", rétorque Hugues Glatigny qui compte Willy Borsus à la dernière place de sa liste. Nous sommes comparés dans ces statistiques à des villes comme Mons, Namur ou Seraing "Premièrement, les statistiques de la police démontrent que la criminalité est en diminution. Deuxièmement, nous avons un système de caméra assez exceptionnel pour notre commune. Il y a vraiment une attention particulière et de la police et de la commune avec des animateurs de rue et des psychologues", contredit l'actuel bourgmestre avant que son opposant cite à son tour des chiffres. "J'ai des statistiques qui viennent de la police fédérale qui disent que pour 10.000 habitants, on a 1.000 faits criminels sur la région de Marche. Nous sommes comparés dans ces statistiques à des villes comme Mons, Namur ou Seraing", souligne Hugues Glatigny.

La prison Depuis 2013, Marche-en-Famenne abrite également une prison. "C'est une prison modèle, presque à l'extérieur de la ville, qui ne gêne pas les Marchois. Je n'ai jamais eu une seule plainte. Cela occupe en moyenne un policier temps plein", déclare André Bouchat. "Nous, on veut clairement plus de 'Bleus' en rue. Pour ce faire, nous aurons besoin de toutes les ressources et il est clair que la prison utilise une partie de ces ressources. Je voudrais aussi mettre le point sur les familles. Les prisonniers sont à Marche, les familles sont également sur la ville de Marche. On a un gros travail à faire pour le suivi de ces familles et leur accueil, pour des familles qui viennent parfois sur un temps très court ou un temps plus long", répond Hugues Glatigny. À lire aussi "On va montrer les alternatives politiques": découvrez les enjeux locaux de vos communes dans cette nouvelle émission Les deux candidats ne semblent donc pas sur la même longueur d'onde sur tous les sujets, mais pourraient-ils former une coalition Engagés/MR, à l'image du gouvernement en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles ? "Je suis déçu que Willy Borsus ait déclaré dans la presse qu'il ne ferait jamais la force d'appoint d'une majorité", déplore André Bouchat.