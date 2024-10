Montée de l'extrême droite: les francophones sont-ils désormais en danger à Ninove?

C'est un tournant historique pour Ninove et la Belgique : le Vlaams Belang, parti d'extrême-droite, a remporté la majorité absolue aux élections municipales et dirigera la commune sans partenaires de coalition. Guy d'Haeseleer, nouvellement élu bourgmestre, a rapidement donné le ton de sa gestion. Dès l’annonce de sa victoire, les médias francophones présents sur place ont été la cible d’insultes. En direct sur RTL TVI, Christophe Deborsu a rapporté qu’il ne quitterait pas les lieux sans protection policière, soulignant le climat tendu qui règne désormais dans la ville.

Les habitants de Ninove, francophones ou non, ressentent déjà un malaise. "Les Ninoviens ne se sentent plus chez eux", affirment plusieurs d'entre eux, faisant écho à la volonté du bourgmestre de renforcer l'identité flamande de la commune. La crainte d'une marginalisation des francophones grandit, bien que l'exclusion formelle de cette population semble peu probable à ce stade.

Une politique discriminatoire ?

Dans le magazine Dossier Tabou, consacré à l'extrême-droite en Flandre et diffusé sur RTL Play, Dirk Verhofstadt, frère de Guy et professeur à l'université de Gand, avait déjà mis en garde contre les intentions de polarisation du Vlaams Belang. Selon lui, ce parti cherche à diviser la société en désignant des ennemis : "les étrangers, les demandeurs d’asile, mais aussi les Wallons et francophones, toujours accusés d’être des profiteurs."

Dirk Verhofstadt rappelle toutefois que toute discrimination légale des francophones serait impossible en Belgique. "Cela serait tout simplement illégal", a-t-il précisé, mais il avertit que la tactique du Vlaams Belang est avant tout de créer un climat de tension et de division.