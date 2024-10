Qui est Guy D’haeseleer, premier bourgmestre d'extrême droite en Belgique depuis la Seconde Guerre mondiale?

Guy D’haeseleer est un personnage bien connu dans le monde politique flamand. Originaire de Ninove, il est membre du Vlaams Belang depuis des années et défend des idées nationalistes flamandes marquées. Il est particulièrement actif sur les questions identitaires et linguistiques, prônant une Flandre où le néerlandais est la langue dominante, sans compromis.

"On a écrit l'histoire", s’est félicité dimanche soir l'homme fort de Forza Ninove (antenne locale du Vlaams Belang), Guy D'haeseleer. En effet, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, un bourgmestre d'extrême droite va prendre les rênes d'une commune. Guy D’haeseleer est sur le point de devenir le futur bourgmestre de Ninove, petite ville de Flandre orientale. L'extrême droite n'avait jusque-là jamais réussi à accéder à la tête d'une municipalité.

Pendant la campagne électorale, Guy D’haeseleer a annoncé des mesures qui risquent d’attiser les tensions linguistiques et communautaires dans une région déjà marquée par ces divisions.

L'une de mes premières mesures serait de renforcer le caractère flamand de Ninove.

Au mois de mai, il déclarait sans ambages l’une de ses priorités : "L'une de mes premières mesures serait de renforcer le caractère flamand de Ninove. Il faut exhorter les francophones de Bruxelles à ne plus venir à Ninove. On préfère qu'ils ne viennent pas ici. S'ils veulent quitter Bruxelles et qu'ils sont francophones, ils feraient mieux d'aller vers l'autre côté de la frontière linguistique, comme en Wallonie où ils n'auront pas de souci de langue puisqu'on y parle le français".



