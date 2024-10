Thomas Dermine sera bourgmestre à Charleroi: "On ne le connaît pas, il est tout jeune", réagissent des Carolos

Ce lundi matin, coup de sonde dans la toute nouvelle Maison du peuple de Jumet, inaugurée en pleine campagne. Les militants sont satisfaits et confiants. "Nous avons réussi, le PS a remonté. C’est magnifique", dit l’un d’entre eux. "On ne perd rien du tout, que du contraire. On a écrasé la vague bleue", souligne un autre militant.

Révolution à Charleroi après les élections communales. Le PS garde sa majorité absolue, mais les Carolos n'ont plus le même bourgmestre. Paul Magnette récolte le plus de voix, mais il laisse sa place à Thomas Dermine. Un triomphe pour l’enfant de Charleroi. A 38 ans, Thomas Dermine savoure la victoire.

Mais sur le marché, le jeune futur bourgmestre n’est pas connu de tous. "On ne le connaît pas. Il est tout jeune, on verra ce que ça va donner", déclare un habitant de la Ville. "C'est qui ce monsieur ?", s'interroge un autre habitant.

Paul Magnette, le bourgmestre sortant, était 3e sur la liste et a surpassé son dauphin Thomas Dermine. PS, Engagés et Ecolo forment la coalition actuelle. Les socialistes carolos ne devraient pas se chercher un partenaire bien longtemps. Le PS a réussi son pari et garde la tête de la plus grande métropole de Wallonie.