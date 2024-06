Elections - "Quelqu'un devait s'y coller": la réponse très honnête de François De Smet sur sa présidence de DéFI

Selon les premiers résultats, le PTB réalise une percée historique tant à Bruxelles qu'en Wallonie. "Je trouve cela gravissime et inquiétant pour l'état de notre démocratie", déclare d'emblée François De Smet, le président de DéFI. "L'électeur a toujours raison, donc il faut recevoir ce signal comme il l'est. (...) Visiblement, un certain populisme, une certaine démagogie à l'air de pouvoir répondre aux inquiétudes légitimes des gens. C'est à nous, les partis traditionnels plus raisonnables de trouver une solution."

En parlant des résultats à Bruxelles, François De Smet tire un bilan clair : "les trois partis de la majorité sortante sont sanctionnés. On trouve ça un peu injuste, car on estime que sur nos matières, le boulot a été fait. On paie un peu par absorption la question de Good Move, la question d'autres sujets."