En pleine recrudescence du conflit israélo-palestinien, Yves Leterme se dit "inquiet": "Je crois qu'on doit être vigilant"

Yves Leterme était l'invité des Puncheurs, Martin Buxant et Christophe Deborsu, sur le plateau de RTL-TVi.

La branche armée du Hamas a annoncé samedi matin, via sa chaîne de télévision, avoir lancé l'opération "déluge d'Al-Aqsa" contre Israël. Des centaines de roquettes ont ciblé Israël depuis la bande de Gaza samedi matin, les sirènes d'alerte retentissent dans plusieurs villes du pays, notamment à Tel Aviv et Jérusalem.

Plus de 200 morts sont déjà à déplorer, et les combats ne devraient pas s'arrêter de si tôt. En effet, le Premier ministre israélien a annoncé vouloir "venger ce jour noir" et a expliqué que les armées israéliennes feraient tout ce qui était en leur pouvoir pour le faire.

Sur le plateau des Puncheurs, face à Christophe Deborsu et Martin Buxant, l'ancien Premier ministre Yves Leterme est revenu sur les attaques du Hamas sur l'Etat d'Israël survenues hier.