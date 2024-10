Fermeture de la centrale de Tihange: "Cette décision, nous l'avons subie", affirme le bourgmestre

La commune de Huy vit notamment de l'argent généré par les centrales nucléaires qui se situent à Tihange. Sous cette législature ont été annoncées l'arrêt du nucléaire, avant sa reprise partielle puis on reprend une partie du nucléaire. Quel est l'impact de cette décision? "Très important", a répondu Olivier Humblet, tête de liste MR, dans l'émission Dans ma commune. "D'autant important que pour nous, on considère que la sortie du nucléaire, c'est pas une fin en soi", indique le candidat avant de rappeler: "Grâce à l'action du MR au niveau fédéral, on a réussi à prolonger un réacteur de dix ans, il faut aller plus loin, il faut pouvoir prolonger les réacteurs pour 25 ans, et pourquoi pas, construire des nouvelles unités."

Fermeture de Tihange 2

En 2023 se concrétisait la fermeture de Tihange 2. Un choix en partie controversé et critiqué. "Tous les Hutois devraient regretter", s'est d'abord prononcé le candidat MR. Un désaccord visiblement partagé par l'actuel bourgmestre et tête de liste PS, Christophe Collignon. "Cette décision nous l'avons subie par le dogmatisme d'un parti, tout le monde le sait, c'est une réalité", a-t-il regretté, en se référant au parti Ecolo.