FLANDRE - "Il ne faut pas en faire une défaite dans la victoire", déclare Filip Dewinter

Même si les résultats préliminaires sont inférieurs par rapport à ce que prédisaient les sondages, le militant d'extrême droite s'estime satisfait. "Nous passons de 18% à 22 voire 23% - telle que la situation se présente pour l'instant - et nous devenons le plus grand parti du parlement flamand aux côtés de la N-VA."

"L'ambition du président (du Vlaams Belang) était de devenir le plus grand parti afin de pouvoir être aux commandes et briser le cordon sanitaire plus facilement. Mais être le gagnant du jour est aussi un mérite important qui devrait être récompensé lors des négociations de coalition", a ajouté M. Dewinter.

D'après lui, le gouvernement flamand ne pourra pas faire l'impasse sur le Vlaams Belang. "Le gouvernement flamand actuel a subi une grosse défaite et n'atteint même plus la majorité", note-t-il. "Aller encore plus à gauche (sur l'échiquier politique) en incluant les socialistes serait une gifle envers les électeurs."

Dans la ville d'Anvers, le Vlaams Belang semble toutefois faire moins bien qu'à l'échelon national. Le parti d'extrême gauche PVDA semble, lui, enregistrer la plus grande progression.