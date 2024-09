Florian Poncelet et GuiHome promus "Etincelles de Wallonie"

Florian Poncelet, président de la Fédération des jeunes Agriculteurs (FJA), et l'humoriste et entrepreneur GuiHome, ont été mis à l'honneur samedi à Namur lors de la deuxième édition de la cérémonie des "Etincelles de Wallonie", organisée par le gouvernement wallon.

Florian Poncelet, âgé de 29 ans, s'est fait connaitre du grand public en tant que porte-voix des jeunes agriculteurs dans le cadre des actions de contestation menées en début d'année contre la politique agricole wallonne, belge et européenne. Il a été reconduit à la tête de la FJA fin mai. Le gouvernement wallon a tenu à saluer son engagement pour la cause agricole.

GuiHome, de son vrai nom Guillaume Wattecamps, âgé de 32 ans, a lui été honoré pour l'ensemble de sa carrière d'humoriste. Le gouvernement wallon a aussi salué ses projets entrepreneuriaux. Notamment à la tête du festival "Namur is a joke" et de l'agence de communication "No picture please", il est aussi impliqué dans "Ta mère la gaufre", qui propose des gaufres dont la forme est inspirée de la Confluence à Namur.