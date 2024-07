Formation du gouvernement fédéral: que sait-on de la réunion autour de De Wever organisée ce lundi en toute discrétion?

Une nouvelle réunion est organisée ce lundi avec les cinq présidents de partis qui tentent toujours de former le gouvernement fédéral. La réunion a commencé à midi à la présidence de la Chambre. Elle est menée par le formateur, le président des nationalistes flamands, Bart De Wever. Autour de lui, il y a plusieurs ténors : le président du CD&V, les sociaux-chrétiens flamands, le président de Vooruit, les socialistes flamands et, côté francophone, Georges-Louis Bouchez pour le Mouvement Réformateur et Maxime Prévot pour Les Engagés.

Sur la table des négociations, il est difficile de donner un menu précis. Bart De Wever avait demandé de la discrétion pour ces négociations. L'ensemble des présidents a décidé de respecter cette discrétion. Personne ne s'épanche dans la presse. C'est sans aucun doute le signe que les négociations ne sont pas dans une phase de blocage ou de crise particulière.