France: le "Nouveau Front populaire" annonce avoir "scellé" un "programme de gouvernement"

"Avec un programme de gouvernement et des candidatures uniques dans les circonscriptions de France, les forces politiques qui ont constitué le nouveau Front populaire donnent rendez-vous aux Françaises et aux Français les 30 juin et 7 juillet prochains", écrivent le PS, le PCF, les Ecologistes et LFI dans un communiqué commun.

"Nous avons réussi. Une page de l'Histoire de France s'écrit, s'est réjoui sur X le premier secrétaire du PS Olivier Faure alors que le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon a salué "un événement politique considérable en France".