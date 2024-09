Fruits et légumes wallons sont appréciés par les consommateurs

Plus de la moitié des répondants estiment qu'ils sont au moins d'aussi bonne qualité que les produits d'autres origines. Toutefois, près de 4 répondants sur 10 pensent qu'ils ne sont pas suffisamment accessibles et identifiables, et que leur origine n'est pas suffisamment mise en avant. En outre, leur prix est considéré comme trop élevé par plus de la moitié des répondants.

Selon la première enquête, réalisée en mai 2024 sur un panel représentatif de 1.000 Belges francophones, un peu plus de 50% des consommateurs de fruits et de légumes portent leur choix sur des produits wallons au moins une fois par semaine.

L'autre enquête, menée en mars 2024 sur un panel de 500 francophones, indique que près de 7 répondants sur 10 ont une image positive des entreprises spécialisées dans l'aménagement et l'entretien des arbres et jardins.

Les achats des consommateurs francophones portent le plus souvent sur les plantes annuelles et vivaces (33%), les bulbes à fleurs, semences ou semences de prairies fleuries (29%) et les plants potagers et de fraisiers (28%).

Six acheteurs de plantes sur 10 affirment être prêts à payer plus cher pour des plantes, arbres et arbustes produits de façon locale et écologique.