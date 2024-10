Georges-Louis Bouchez décrit une vague bleue qui érode les pierres socialistes

Georges-Louis Bouchez s'est notamment réjoui du score du MR à Charleroi, à Tournai, à Liège et dans toutes les provinces. "Nous sommes en position de pouvoir obtenir des maïorats dans des villes de plus de 50.000 habitants en Wallonie mais aussi du côté bruxellois", a-t-il assuré. "Dans les provinces, qui sont des bastions forts du PS, les socialistes reculent, le MR progresse."

Les libéraux ont confirmé leurs bons scores du scrutin régional et fédéral de juin, insiste-t-il. "Nous sommes donc confortés et renforcés dans nos positions".

Le Montois s'est aussi félicité des près de 30% que sa liste Mons en Mieux obtient dans la cité du Doudou, même s'il ne ravira pas le poste de bourgmestre au socialiste Nicolas Martin. "Obtenir 30% à Mons, personne ne l'a jamais fait en dehors du PS. Donc ça reste une progression. Quand j'ai commencé la politique à Mons, nous avions 7 sièges, aujourd'hui nous oscillons entre 14 et 15. Ce sont des vagues successives et les vagues érodent toujours, même les pierres les plus solides."

Cette vague bleue confirme d'ailleurs les résultats de juin, selon Georges-Louis Bouchez. "L'électeur a marqué son soutien au MR et, de façon plus globale, la majorité wallonne a été confortée."