Groen se pose en garant d'une politique progressiste et climatique

Les sondages ne prédisent pas de beaux jours aux Verts. La co-présidente de Groen, Nadia Naji, n'a toutefois pas perdu espoir: "Le sentiment quand on va dans la rue est tout à fait différent", a-t-elle assuré.

"Le choix est très clair pour les gens. C'est le choix entre une politique progressiste à gauche qui ne coupe pas dans la politique climatique et la sécurité sociale, et une politique de droite, avec des économies dans les soins de santé, dépourvue de politique climatique et qui pousse les gens vers la pauvreté", a-t-il affirmé.

"Vooruit s'est déporté vers la droite et regarde à droite pour être au pouvoir. Le PTB ne veut pas y aller et les autres partis ne veulent pas aller avec le PTB", a-t-il ajouté.

Dans une interview, Mme Naji a toutefois affiché cette semaine sa volonté de n'aller au pouvoir qu'avec Vooruit, les écologistes et les socialistes flamands siégeant ensemble dans la majorité fédérale et bruxelloise, et dans l'opposition en Flandre. "Si vous votez pour nous, vous recevrez une politique de gauche, si vous votez pour Vooruit, vous recevrez la N-VA avec", a-t-elle expliqué.