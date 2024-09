Hadja Lahbib nommée Commissaire européenne: plusieurs membres du MR "regrettent une désignation unilatérale"

Georges-Louis Bouchez a désigné Hadja Lahbib comme Commissaire européenne. Cette nouvelle suscite de nombreuses réactions. Cette nomination est-elle bien acceptée au sein du Mouvement Réformateur ?

"J'ai parlé ces derniers jours avec des responsables du MR, et plusieurs regrettent la manière sèche et unilatérale dont s'est faite la désignation d'Hadja Lahbib", explique Martin Buxant. "Pas de concertation. En vérité, cela veut dire quoi ? Et bien, ça traduit le fait qu'il n'y a plus qu'un et qu'un seul patron au sein de leur parti : il s'apelle Georges-Louis Bouchez. Quand il décide, on peut râler, mais on s'exécute".