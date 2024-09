"Hallucinant et profondément choquant": Paul Magnette réagit suite aux propos de Georges-Louis Bouchez sur l'attaque des bipeurs

Paul Magnette était l'invité de "Face à Buxant" ce dimanche midi. L'occasion pour le bourgmestre de Charleroi et président du Parti Socialiste d'évoquer le futur gouvernement... Et les propos polémiques de Georges-Louis Bouchez.

Face à ces paroles, Paul Magnette réagit. "C'est hallucinant, on parle d'attaques qui ont fait des centaines de morts, dont des enfants, des infirmières et des infirmiers. Et il dit que c'est un coup de génie ? C'est très profondément choquant. Et puis, le lendemain, à la Chambre, il ne respecte en rien le règlement : il crie et monte à la tribune", s'insurge-t-il.

"C'est la provocation permanente, il n'y a pas un jour sans une polémique", ajoute-t-il. "Je vous avoue que ça me fatigue. Ce qu'on attend du politique, c'est qu'il résolve les problèmes des gens. (...) Ce genre de cinéma, je pense que ça gâche la politique".

