Il faut un signal d'un changement de politique

Vooruit souhaite que l'informateur flamand Bart De Wever (N-VA) "donne un signal qu'il y aura une autre politique" à l'échelon de la Flandre. Il demande donc au président des nationalistes flamands de produire une "note de départ" reposant sur une politique plus sociale, a expliqué la présidente des socialistes flamands, Melissa Depraetere, sur Radio 1.

L'informateur flamand devrait achever mercredi ses consultations. Il est vraisemblable que des discussions commencent ensuite entre la N-VA, Vooruit et le CD&V.

Les socialistes, qui siégeaient dans l'opposition sous la législature précédente, n'entendent pas entrer trop facilement dans une nouvelle équipe. "Les gens ont besoin d'une autre politique flamande. Le gouvernement actuel (N-VA, CD&V, Open Vld) a été sanctionné par les électeurs et n'a plus de majorité. Pour nous, il est clair que le prochain gouvernement doit être plus social", a expliqué Mme Depraetere.