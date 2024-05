Il faut voler vers l'ISS pour se placer pour la Lune

Cette assignation rapide pour Raphaël Liégeois marque un succès personnel pour le Namurois ainsi que l'investissement de la Belgique dans l'éducation et le spatial, a ajouté Thomas Dermine. "C'est d'abord le reflet des mérites de Raphaël Liégeois, qui sont exceptionnels, et qui démontrent aussi l'excellence du système d'éducation publique en Belgique. Cela montre également le rôle que la Belgique joue dans le spatial, en tant que 5e contributeur au budget de l'ESA", selon M. Dermine. Ce dernier souligne enfin "le rôle diplomatique et d'influence" des autorités belges et le lobbying de longues années dans les conseils ministériels de l'ESA.