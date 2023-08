Insécurité à la gare du Midi: Vervoort auditionné en commission le 12 septembre

Cette audition est programmée le mardi 12 septembre à 9h30, a-t-on appris lundi.

Il y a une dizaine de jours, la patronne de la SNCB, Sophie Dutordoir, avait adressé une lettre demandant l'aide de différents acteurs pour améliorer la propreté et la sécurité dans et autour de la gare du Midi, plus grande gare du pays et principal point d'entrée de nombreux voyageurs étrangers.