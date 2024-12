"Je suis un ancien pauvre": Georges-Louis Bouchez se confie sur son rapport à l'argent

Partager:

En cette fin d'année, Georges-Louis Bouchez a confié son Regard sur 2024. Le président du MR dit avoir vécu des mois "merveilleux", avec notamment la naissance de son fils en janvier et une campagne électorale "sans stress". Dans ses confidences, Georges-Louis Bouchez s'est également exprimé sur son rapport à l'argent.

Dans notre vidéocast Regard, Georges-Louis Bouchez est d'emblée revenu sur la naissance de son fils, et l'influence que cet événement a eu sur son quotidien. "Quand on rentre à la maison, on sait qu'il y a quelque chose de plus important que tout le reste. En termes de satisfaction, on ne se réalise plus uniquement à travers son boulot. On donne une autre perspective aux choses", confie-t-il. "Cette année, il y a eu aussi les victoires de juin et d'octobre. Il y a eu des contraintes, mais ça a été une année merveilleuse." À lire aussi "J'ai mal pour les Montois": Jacqueline Galant s'en prend à la coalition PS-PTB

Georges-Louis Bouchez est-il devenu en 2024 le meilleur ami des Engagés? "Ce n'est pas faux, mais les Engagés sont aussi devenus mes meilleurs amis, en particulier Maxime Prévot. (...) Les équipes travaillent bien ensemble. C'est un axe que j'espère garder pour de nombreuses années, avec nos différences. Cet axe couvre les gens raisonnables du pays. (...) Un des coups de cœur de cette année 2024 est de travailler avec Maxime Prévot. On n'est pas d'accord sur tout, mais ça se fait dans le respect." Parmi les déceptions, le président du MR aurait aimé que les gouvernements à Bruxelles et au niveau fédéral soient formés. "Peut-être encore plus déçu pour Bruxelles, car le fédéral, quand vous avez un exercice budgétaire de plus de 20 milliards à réaliser, on comprend que ça prend un peu temps. Les élections communales ont ralenti le processus. Mais à Bruxelles, il n'y a aucune raison que ça se ralentisse comme ça." Je suis un ancien pauvre Également président du club de football des Francs Borains, Georges-Louis Bouchez estime par ailleurs que les politiques devraient tous avoir une autre activité.