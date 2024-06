Jean-Marie Dedecker en faveur d'une coalition entre la N-VA, Vooruit et le CD&V en Flandre

Jean-Marie Dedecker, qui tirait la liste N-VA pour la Chambre en Flandre-occidentale a plaidé lundi dans l'émission 'Terzake' sur VRT Canvas en faveur d'une coalition entre la N-VA, Vooruit et le CD&V au niveau flamand. "Cela devra se faire et je pense que nous devrons mettre un peu les vétos de côté si nous voulons parvenir à un résultat", a-t-il déclaré.

La collaboration la plus logique au sein du Parlement flamand serait celle entre le centre-droit (N-VA et CD&V) et le centre-gauche. Pour Jean-Marie Dedecker, il s'agit d'une possibilité, voire d'une nécessité. "Il y aura toujours quelque chose qui va de travers, tout le monde aura toujours quelque chose à reprocher à quelqu'un", a-t-il déclaré. "Mais c'est une occasion unique de mettre tout le monde sur la même longueur d'onde. La Flandre a jeté les dés, nous pouvons aller de l'avant avec une politique de centre-droit."

Caroline Gennez, qui tirait la liste régionale Vooruit à Anvers souhaite également s'asseoir autour de la table avec le CD&V et la N-VA. "Il est clair qu'il faut changer de cap, le gouvernement flamand a été sanctionné par les électeurs", a-t-elle déclaré. "Nous sommes un parti constructif, nous sommes toujours prêts à négocier, mais pour une politique différente. Nous voulons à nouveau investir dans l'enseignement et les soins de santé et, surtout, nous voulons être le parti qui donne à nouveau la priorité aux enfants et aux jeunes."