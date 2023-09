Jean-Michel Javaux soutient l'attitude de Paul Magnette face à CNews: "C'est hallucinant"

Jean-Michel Javaux a été interrogé par Martin Buxant et Mathieu Col dans l'émission Face à Buxant ce dimanche sur RTL TVI. Le bourgmestre d'Amay, ancien co-président d'Ecolo, a notamment été questionné sur la réaction de Paul Magnette cette semaine devant un journaliste de CNews. Rappel du refus de Paul Magnette

Le président du Parti socialiste a refusé de répondre au reporter de la chaîne française d'information en continu. Le journaliste s'était rendu à Charleroi pour interroger le bourgmestre sur les écoles incendiées dans la commune après la campagne de désinformation menée sur les réseaux sociaux sur les animations EVRAS (Education à la vie relationnelle, affective et sexuelle). "C'est une position de principe", avait rétorqué Paul Magnette au journaliste. "Je ne vous réponds pas, vous êtes une chaîne d'extrême droite et en partie responsable de ce qu'il se passe […] Votre chaîne a été condamnée pour incitation à la haine et à la violence. Nous, ce qu’on vit ici, c’est exactement ça. Des médias comme vous diffusent des fake news et font que des gens pensent qu’il n’y a que la violence comme solution", avait ajouté l'élu. Lire aussi "Vous êtes une chaîne d'extrême droite": Paul Magnette refuse de s'adresser à cette télé française… qui n'apprécie pas Les explications de Paul Magnette ont été diffusées sur la chaîne CNews. Les chroniqueurs présents en plateau, ne connaissant visiblement pas le parti politique de Paul Magnette ni sa position exacte, ont alors commenté sa réaction avec mépris. J'ai félicité Paul Magnette

Jean-Michel Javaux aura-t-il répondu à CNews? "Non, j'ai félicité Paul Magnette", répond l'ancien co-président d'Ecolo. Il explique ensuite pourquoi. "D'abord, parce qu'ils ont été condamnés plus de 38 fois pour incitation à la haine, pour propos haineux, et notamment des personnes qui sont sur ce plateau (de l'émission CNews), qui sont des pseudo journalistes ou bien certains chroniqueurs… En plus, quelle suffisance et quelle méconnaissance de ce qui se passe juste à côté avec, quand même, un des hommes politiques les plus importants en Belgique, donc c'est hallucinant. Et puis parce que notre cordon sanitaire fonctionne bien côté francophone", précise le bourgmestre d'Amay. Jean-Michel Javaux dénonce la réaction du président du MR En Belgique, le refus de Paul Magnette a fait réagir certains. Évidemment, son plus grand adversaire, le président du MR, a sauté sur l'occasion pour le critiquer: "Refus de débattre avec les présidents de parti, choix des médias auxquels on répond… Quelle est la relation de la gauche à la liberté d'expression?", a lancé Georges-Louis Bouchez sur X (ex-Twitter).

L'attitude du président du Mouvement réformateur inquiète Jean-Michel Javaux. Un peu plus tard dans l'interview, Martin Buxant l'a interrogé sur la "droite décomplexée du MR et de Georges-Louis Bouchez". "Je ne mets pas tout le MR dedans. J'ai beaucoup d'amis, d'amies, et de mandataires de terrain qui sont très raisonnables et qui font un gros travail sur le terrain, par contre je pense que Georges-Louis Bouchez joue un jeu dangereux. Il décomplexe énormément de gens. On le voit sur les réseaux sociaux, on le voit encore dans sa réaction par rapport à CNews, alors qu'en Belgique francophone, nous avons toujours fait corps, tous les partis ensemble, pour lutter contre l'extrême droite", a indiqué l'ancien co-président d'Ecolo.