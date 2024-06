"J'en avais marre de rester assis": qui est Mathias-Eric Chavatte, le plus jeune candidat à se présenter pour ces élections 2024?

Un premier scrutin aussi pour certains candidats, parfois ils sont très jeunes. Mathias-Eric Chavatte a eu 18 ans aujourd'hui, ce qui fait de lui le plus jeune candidat de 2024, toute liste confondue. Comment s'apprête-t-il à vivre cette toute première expérience électorale?

Le 9 juin prochain, une journée particulière attend Mathias-Eric. Il vivra ses premiers scrutins comme électeur mais surtout comme candidat. "Mon frère est autiste, ça fait déjà 20 ans et il a des difficultés à l'école", confie-t-il. "L'école n'aide pas à subvenir à ses besoins, donc je suis là pour m'engager dans les écoles", poursuit-il pour justifier ses motivations à se présenter.

Mathias-Eric Chavatte fête aujourd'hui ses 18 ans et il apparaît déjà sur les listes électorales. Portant les couleus de Défi, le jeune homme est le 7ème candidat pour le Haint à la Chambre des représentants. "Je voulais faire bouger les choses et j'en avais marre de rester assis et regarder la TV pour des débats politiques qui ne m'intéressaient pas vraiment", explique-t-il à notre caméra.

"Les politiques proposent toujours la même chose"

Encore étudiant en menuiserie, il considère son jeune âge comme une force. "Le droit de vote est obligatoire et c'est ultra important en Belgique. C'est notre seul moyen de pouvoir voter et pouvoir se représenter", affirme Mathias-Eric Chavatte. "Les politiciens ne me dérangent pas mais c'est qu'ils proposent à chaque fois les mêmes idéaux mais ils ne font pas en sorte de faire les choses bien", selon lui.

Depuis plusieurs mois, le tout jeune candidat fait campagne en famille et s'adresse principalement à la jeune génération. Mais comment réussit-il à intéresser cette cible? "Je leur parle comme à tout le monde", indique-t-il. "Si quelqu'un est intéressé de sport, je vais parler de sport avec lui, et après je vais dire 'Tu en penses quoi de la politique?', s'il n'aime pas la politique et je vais faire en sorte qu'il puisse voter."