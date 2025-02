"J'espère qu'il y aura moins de migrations": Theo Francken monte dans le gouvernement De Wever et donne le ton

La N-VA a confirmé dimanche les personnes qu'elle envoie au gouvernement fédéral, en plus du Premier ministre Bart De Wever. Ce dernier a confirmé le casting pressenti: Jan Jambon, Theo Francken et Anneleen Van Bossuyt. Theo Francken, qui sera ministre de la Défense, s'est exprimé dans le bel RTL Matin ce lundi.

Comment voit-il la Belgique dans 5 ans? "J’espère qu’on aura une Belgique forte, avec un budget plus sain, car actuellement, c’est désastreux. J’espère qu’il y aura moins de migrations et moins de problèmes sociétaux."

Theo Francken, le nouveau ministre de la Défense, était l'invité de Martin Buxant dans le bel RTL Matin. Ce nouveau poste est vu comme une "récompense" par le membre de la N-VA. "Je suis heureux car je travaille sur les matières de la défense et de la géopolitique depuis 15 ans. Je suis membre de la commission de la Défense depuis 15 ans aussi. Pour moi, c’est un aboutissement. C’est une récompense et un rêve. C’est ce que Bart De Wever m’a demandé."

Sur le plan socio-économique, ce nouveau gouvernement sera "de centre-droite", mais sur la migration et "sur d’autres points", "il sera plutôt de droite", annonce Theo Francken. "On va être plus sévères. Les migrants sont les bienvenus, mais pas les gens en situation illégale sur notre territoire, les gens qui se comportent mal et qui abusent de notre hospitalité, ça, c’est fini. Je suis très content d’avoir été le chef lors des négociations sur la migration."

La Défense est par ailleurs le seul portefeuille ministériel où il y aura plus de moyens que la législature précédente. "Nous allons acheter des munitions, car il y a un manque important. Nous allons aussi acheter des systèmes d’arme et investir dans le personnel. Le personnel est la priorité."

La Belgique pourra-t-elle dire à Donald Trump qu'elle est "une bonne élève de l’Otan" car elle dépense dans l’armement? "Maintenant, ça n’est pas le cas. Mais, j’espère que dans quelques années, nous serons un élève correct et solidaire. L’avenir de la Belgique se situe dans l’Otan, mais on doit aussi collaborer au niveau européen."

La Wallonie compte un secteur armement parmi les plus performants au monde, avec notamment la FN Herstal. Beaucoup d’emplois en dépende. "Le secteur va être soutenu. La FN Herstal est une entreprise magnifique. La base industrielle militaire est wallonne, et c’est un secteur de l’avenir. Il y a un grand manque en Europe", conclut Theo Francken.