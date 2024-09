A Koekelberg, Les Engagés auront leur propre liste emmenée par l'ex-échevin Maghfour

Leur liste sera emmenée par le conseiller communal et ancien échevin Ossamah Maghfour sous la bannière "Les Engagés+". Cette équipe mêlera, de son propre aveu, expérience, dynamisme et diversité et défendra une 'Koekelberg plus saine, plus sûre et plus conviviale'.

Les Engagés+ pourront notamment compter sur l'expérience de Véronique Capelle, ancienne échevine et deuxième sur la liste, et de Pierre Migisha, ancien journaliste et ex-député qui sera troisième. Le conseiller communal Michel Van Kerk poussera la liste de la formation turquoise.