La Belgique envoie des déshumidificateurs en Pologne et en République tchèque

Les autorités belges ont décidé d'envoyer plus de 350 déshumidificateurs et séchoirs de chantier à la République tchèque ainsi qu'à la Pologne, pays frappés le mois dernier par des inondations catastrophiques.

Les deux pays avaient adressé une demande d'assistance internationale via le mécanisme de protection civile de l'Union européenne (UCPM) à laquelle la Belgique a décidé de réagir positivement.

Via B-Fast, celle-ci fait don de plus de 350 déshumidificateurs et séchoirs de chantier pour un montant total de 156.000 euros. Les appareils arriveront dans les prochains jours sur place.