La dette belge a gonflé de 5,5 milliards d'euros en un mois: les Belges vont-ils devoir payer les pots cassés de l'absence de gouvernement fédéral?

Bart De Wever se rend de nouveau chez le Roi aujourd’hui. Il s'agit du 16e rapport du formateur au souverain. Le formateur fédéral doit faire état de l’avancée de sa mission. Ça prend plus de temps que prévu. Le point le plus compliqué reste le budget. Bart De Wever n’a pas caché son intention de faire 20 milliards d’économies et 3 milliards de recettes nouvelles.

Un objectif : éponger la dette

Actuellement, la dette de notre pays est d'un peu plus de 511 milliards d’euros, selon l’Agence fédérale de la dette. C’est 5 milliards et demi en plus qu’il y a un mois. Cette dette va encore grimper tant qu’on n’a pas de gouvernement de plein exercice. Nous sommes pour l'instant en affaires courantes, il est donc impossible de prendre des décisions budgétaires.