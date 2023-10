La faim est utilisée comme arme de guerre à Gaza, dénonce Oxfam

Le manque de carburant constitue également un problème, note Oxfam. Des produits essentiels tels que la farine, l'huile et le sucre sont stockés dans des entrepôts, indemnes, situés à l'intérieur de la ville de Gaza et donc inaccessibles à cause de ce manque ainsi que de l'impraticabilité des routes et des risques liés aux bombardements.

L'organisation ajoute que les réserves d'eau sont quasiment épuisées à l'heure actuelle. Les Nations unies estiment qu'elles sont à hauteur de trois litres d'eau par personne, alors que minimum 15 litres par jour sont nécessaires pour les personnes dans des situations d'urgence humanitaire.