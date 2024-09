La Flandre passe la barre des 500 habitants au kilomètre carré, 218 en Wallonie

La localité où la densité de population est la plus élevée se trouve dans la province d'Anvers, à Mortsel (3.416 habitants au kilomètre carré). À l'opposée, on retrouve la commune de Lo-Reninge (51 habitants par kilomètre carré), en Flandre occidentale.

La densité de population en Flandre est passée à 501 habitants par kilomètre carré en moyenne au 1er janvier 2024, contre 497 un an plus tôt et 484 il y a cinq ans.

La Région wallonne est moins peuplée que la Flandre, avec 218 habitants au kilomètre carré. La commune la plus densément peuplée est liégeoise, à Saint-Nicolas (3.546), et celle la moins peuplée est la commune namuroise de Vresse-sur-Semois (24). Cette dernière est également la moins peuplée à l'échelon national.

La Région de Bruxelles-Capitale a une densité de population de 7.694 habitants au kilomètre carré. Watermael-Boitsfort est la commune où on retrouve la densité la plus faible (1.951). Saint-Josse-ten-Noode la plus grande (23.173), non seulement à Bruxelles mais aussi pour l'ensemble de la Belgique.

La moyenne nationale est de 383 habitants par kilomètre carré, soit une légère augmentation par rapport au début de l'année 2023 (381 habitants).