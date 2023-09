La FWB lance la rénovation du centre sportif du Blanc Gravier au Sart-Tilman

Ce marché public sera d'un un montant estimé à près de 17,5 millions d'euros dont 12,5 millions issus du Plan de relance européen, a précisé le gouvernement dans un communiqué.

Situé dans le campus du Sart-Tilman, le centre d'éducation physique du Blanc Gravier est un ensemble de plus de 10.000 m2 qui héberge quatre halls sportifs, une piscine et le département des sciences de la motricité-kinésithérapie de l'ULiège ainsi que différentes commodités (vestiaires, sanitaires, réserves, locaux techniques, etc.).