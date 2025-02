La petite "Arizona" est née cette semaine et nos politiques étaient très fatigués: récap' de la semaine gouvernementale

Après un aboutissement des négociations fédérales, le début demain lundi d'une nouvelle phase cruciale, en vue de former un gouvernement bruxellois. Récapitulatif d'une semaine mouvementée, dans notre nouvel et dernier épisode du "Carnet de campagne, la négo".

Toutes les bonnes choses ont une fin, même la formation du gouvernement fédéral ! Pour fêter ce nouveau gouvernement, on a d'abord eu droit à probablement la plus mauvaise photo d'un gouvernement au palais : le Premier ministre et le Roi regardent ailleurs, et avec seulement quatre femmes dans l'équipe, dont la moitié cachée derrière les hommes.

Ensuite, place au premier Conseil des ministres : ambiance rentrée des classes, sourire et bisous. C'était donc la semaine de l'accouchement : la petite s'appelle "Arizona" et elle va bien.