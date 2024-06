La police de Charleroi peut lutter plus efficacement contre le harcèlement de rue

La police de Charleroi va pouvoir lutter plus efficacement contre le harcèlement de rue. Après la mise en place ces derniers mois d'un modèle type d'audition et d'un tableau des infractions, elle dispose désormais de tous les outils nécessaires, a confirmé jeudi le porte-parole de la zone de police locale.

Le modèle type d'audition a été conçu pour faire ressortir les éléments constitutifs d'une infraction, éléments fondamentaux en droit pénal. "L'intérêt, c'est que cela va permettre d'avoir des dossiers plus solides", a expliqué le porte-parole.

Elaboré notamment avec la magistrate référente au parquet de Charleroi, le tableau des infractions a été mis en place quant à lui pour uniformiser les sanctions liées aux infractions. "Chaque fois que ce sera possible, on privilégiera la sanction administrative. Quand cela ne le sera pas, on passera à une sanction pénale mais avec le même montant de transaction", a précisé le porte-parole.