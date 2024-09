La réduction des droits d'enregistrement à 3% passe en 1e lecture au gouvernement wallon

"Le gouvernement entend ainsi concrétiser sa volonté de rendre aux citoyens plus de 700 millions d'euros cumulés durant cette législature", a rappelé au cours d'une conférence de presse le ministre-président régional, Adrien Dolimont. "Notre but, c'est d'aider un maximum de citoyens à devenir propriétaires le plus tôt possible", a-t-il ajouté.

Afin de tenir compte de l'évolution de la vie (ménage, enfants, profession, mobilité, impact environnemental…), il sera également possible de bénéficier de ce taux de 3 % en tant qu'actuel propriétaire d'une habitation, à la condition que celle-ci soit vendue dans les trois ans de l'acquisition du nouveau bien, a précisé le libéral.