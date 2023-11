La Région bruxelloise facilite les stages de conduite pour les futurs chauffeurs de bus

"Il faut former plus et plus vite", a justifié le ministre Clerfayt, dans un communiqué.

Actuellement, les chercheurs d'emploi ont plusieurs possibilités pour devenir chauffeurs d'autocar: auto-école, centres de formation, enseignement en promotion sociale et la formule moins connue de la Formation Professionnelle Individuelle en Entreprise qui permet de se former sur le terrain et de décrocher, à la fin de sa formation, un contrat de travail au moins équivalent à la durée de la formation.

Difficulté: pour obtenir son permis D, l'apprentissage en filière libre doit être supervisé par un guide. Jusqu'à présent, ce dernier ne peut accompagner qu'un seul candidat par an, ce qui restreint considérablement le nombre de stagiaires bénéficiaires de cette filière.