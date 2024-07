L'accession au pouvoir n'est "que partie remise", affirme Le Pen en arrivant à l'Assemblée

"Un certain nombre de manoeuvres, notamment de désistements massifs, nous ont privés de la majorité absolue. Ce n'est que partie remise", a expliqué la triple candidate à la présidentielle, venue au Palais Bourbon avec environ 120 élus de son groupe.

Trop peu pour prétendre gouverner, dans une Assemblée où ni la gauche ni les macronistes ne disposent non plus de la majorité absolue. "On se retrouve avec un bourbier puisque personne n'est capable de savoir de quels rangs sera issu le Premier ministre et quelle politique sera menée pour le pays", a-t-elle déploré.